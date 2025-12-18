Разделы

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил Московскому метрополитену свыше 700 единиц досмотровых комплексов

Компания «Диагностика-М» из ОЭЗ «Технополис Москва» усиливает безопасность в столичном метрополитене с помощью высокотехнологичного досмотрового оборудования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развиваем инновационные производства для городского транспорта. Один из крупнейших инфраструктурных объектов столицы – Московский метрополитен. Безопасность его пассажиров обеспечивают досмотровые комплексы резидента ОЭЗТехнополис Москва”. Только в 2025 г. компания поставила в столичное метро около 710 единиц высокотехнологичного оборудования», – отметил Максим Ликсутов.

Среди изделий предприятия «Диагностика-М» – крупногабаритные сканирующие установки с применением ИИ. Они способны отличать запрещенные предметы от муляжей или игрушек, а также распознавать их внутреннее содержимое. На новые изделия предоставляется семь лет гарантийного обслуживания.

