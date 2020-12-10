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Свыше 60 млн рублей субсидий получат резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва»

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С начала 2020 г. отраслевой комиссией Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы одобрены три заявки резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» на субсидии для возмещения части лизинговых платежей, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«Предприятиям ОЭЗ «Технополис «Москва» доступны не только меры поддержки, предусмотренные условиями размещения в особой экономической зоне, но и другие, общегородские варианты помощи. Например, уже трем резидентам в этом году одобрены субсидии на общую сумму порядка 63 млн руб. Это поможет компенсировать часть затрат на уплату платежей по лизинговым договорам», – отметил Александр Прохоров.

По его словам, почти 52 млн руб. получит в течение следующих двух лет компания «Микрон» – производитель микросхем и чипов.

«Еще среди получателей субсидии такие компании как «Научно-исследовательский институт систем связи и управления» (НИИСУ) – изготовитель приборов полевой системы связи, и «Тест-контакт», специализирующийся на продукции для испытаний электронной компонентной базы высоконадежной техники. Компенсации поддержат компании в производстве сложной и стратегически важной продукции», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

Также 10 инновационно-технологических компаний ОЭЗ «Технополис «Москва» смогли воспользоваться субсидиями на частичную компенсацию расходов, понесенных московскими предприятиями малого и среднего бизнеса в 2019 г. Кроме доступных многим предпринимателям столицы компенсаций на выставочную деятельность и экспортную поддержку, компании ОЭЗ смогли частично возместить проценты по кредиту на осуществление и развитие своей деятельности, компенсировать часть затрат на приобретение оборудования.

Среди получателей – производители композитных материалов, лекарств, медицинской техники, средств обеспечения безопасности, энергетического оборудования, в том числе компании «Концерн Гудвин», «Хранение энергии», «Диагностика-М».



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