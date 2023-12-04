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В Москве открыт прием заявок на участие в новом экспортном акселераторе

В Москве открылся прием заявок на участие в экспортном акселераторе нового формата Moscow Fast Track. В рамках обучения предприниматели познакомятся с основами работы за рубежом, адаптируют свои продукты к внешним рынкам и представят их иностранным партнерам. Подготовка займет 12 недель, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Подать заявку можно на сайте Московского экспортного центра до 21 декабря 2023 г. Занятия начнутся в январе 2024 г. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и Правительства Москвы.

«Новая программа поможет столичным компаниям ускорить выход на зарубежные рынки. Город софинансирует 87% процентов стоимости акселератора. Поддержку получит больше 40 предприятий», — сказала Наталья Сергунина.

Программа рассчитана на представителей четырех отраслей: разработчиков решений для умного города, производителей потребительских товаров повседневного спроса, создателей технологий в сфере образования и медицины. Обучение организуют в формате тематических треков. Они будут идти параллельно в течение трех месяцев.

На протяжении всего курса компании смогут обращаться с вопросами к опытным менторам. Помимо теории, которую планируется преподавать дистанционно, эксперты подготовят для участников индивидуальные консультации, встречи, групповые воркшопы и мастер-классы. Итоги проекта подведут в апреле 2024 г.

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Формат акселераторов успешно зарекомендовал себя в качестве инструмента поддержки столичных экспортеров. С 2019 г. им воспользовались больше 600 предпринимателей.

Выпускники программ нашли торговых партнеров в 68 странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и других регионов мира. Общая сумма контрактов превысила 3,1 млрд руб.

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