В Москве пройдет акселерационная программа для экспортеров

В столице начался прием заявок на акселерационную программу «Экспортеры 2.0». В ней могут принять участие предприниматели, которые уже имеют опыт внешнеэкономической деятельности или только планируют вывести свои товары и услуги на международный уровень, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Проект реализуется в девятый раз Московским экспортным центром (МЭЦ). Сейчас идет обучение восьмого потока, а выпускники предыдущего — седьмого — набора поставили за рубеж товаров более чем на 500 млн руб.

«Участники программы уже работают в странах СНГ, Турции, Аргентине, Сербии, Таиланде и других государствах. Эксперты помогли им сформировать экспортную стратегию и быстрее выйти на глобальный уровень. Заявки на новый поток принимаются до 8 августа», — отметила заммэра Наталья Сергунина.

Наставники проведут для предпринимателей практические занятия и мастер-классы, расскажут, как просчитать рентабельность продукта, изучить примеры конкурентов и оценить спрос на экспортных рынках. Компаниям нужно будет выполнять задания как самостоятельно, так и в отраслевых группах. Выпускники получат дипломы от партнера проекта — школы управления «Сколково».

За все время благодаря МЭЦ обучение прошли почти 180 компаний. Среди них — столичный разработчик программного обеспечения, сотрудничающий теперь с партнерами из Таиланда. Другой участник, производитель продуктов для здорового питания, экспортирует товары в Юго-Восточную Азию. Компания, предоставляющая в аренду мягкие контейнеры для перевозки сыпучих грузов, заключила сделку с партнерами из Белоруссии, а бренд мебели для киберспортсменов запустил продажи в Казахстане.

Правительство Москвы компенсирует 85% стоимости обучения. Принять участие в программе могут физические или юридические лица, у которых уже есть продукт или услуга для продажи за рубежом. Важные условия — регистрация на территории столицы не менее полугода назад и отсутствие бюджетных задолженностей свыше 100 тыс. руб.