В Москве открыт прием заявок на участие в акселерационной программе Global Partners

Начинается прием заявок от предприятий Москвы на участие в экспортной акселерационной программе Global Partners для b2b-компаний. Она ориентирована на организации, развивающиеся в сферах управления городской средой, фудтеха и агротеха, экологии и энергетики, а также транспорта и логистики.

«Участникам программы помогут сфокусироваться на целевых зарубежных рынках и определить наиболее перспективных партнеров. Для них предусмотрено индивидуальное наставничество иностранных экспертов и возможность презентовать свои проекты представителям ведущих международных компаний из списка Global Innovation 1000», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Программу Global Partners проводит Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, совместно с платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS.

Прием заявок открыт до 28 июля на сайте программы. 85 процентов стоимости участия финансирует МЭЦ. Из общего числа заявок на конкурсной основе отберут 20 организаций, которые пройдут акселерацию с августа по ноябрь. Результаты работы они представят в декабре.

«Акселератор поможет московским компаниям ускорить выход на зарубежные рынки, выстроить ключевые процессы в командах и сформировать индивидуальный клиентский сегмент. В результате участники смогут адаптировать продукт и запланировать четкую стратегию по выходу на экспорт на ближайший год, а также увеличить число внешнеторговых контрактов», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.