Московские экспортеры заключили контракты на полмиллиарда рублей

Более 100 столичных компаний получат до 2021 года поддержку города в рамках акселерационной программы «Экспортеры 2.0». Первые три потока обучения уже завершились, в них участвовали 59 экспортно ориентированных проектов. А в 2021 пройти акселерацию смогут еще 45 представителей бизнеса. Судя по первым результатам, курс оказался продуктивным: участники подписали экспортные соглашения на сумму, превышающую полмиллиарда рублей. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Программа рассчитана на предпринимателей с опытом периодического экспорта. Во время акселерации они осваивают новые маркетинговые инструменты, работают над увеличением продаж и расширением их географии. Одна из важнейших задач для выхода на зарубежные рынки — повышение конкурентоспособности продуктов. Промежуточные результаты говорят о хорошем потенциале. Участники первых двух потоков уже заключили 43 экспортных контракта почти на 515 миллионов рублей», — сказала Наталья Сергунина.

Третий поток завершился совсем недавно. По окончании интенсивного курса компании презентовали свои проекты экспертам, инвесторам и выпускникам предыдущих потоков. Впереди у них важнейший этап — теперь им предстоит реализовать сформированную в ходе обучения стратегию, придерживаясь детально проработанных дорожных карт по каждому целевому рынку. Еще в течение года им будут помогать наставники — это тоже часть акселерации.

«В третьем потоке приняли участие 30 компаний из различных отраслей. Результаты их акселерации будут известны в процессе реализации сформированных ими экспортных стратегий», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Программа «Экспортеры 2.0» реализуется Московским экспортным центром (МЭЦ) и Московской школой управления «Сколково». Курс состоит из четырех модулей: «Продукт и рынок для экспорта», «Продукт и клиент», «Стратегия экспорта», «Клиент и модель дистрибуции». Участники определяются на конкурсной основе. Подать заявку на участие в программе в 2021 году можно на сайте МЭЦ.