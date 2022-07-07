Для московских предпринимателей организуют бизнес-миссии в дружественных странах

Столичные предприниматели смогут представить свою продукцию в дружественных странах в рамках бизнес-миссий, которые проводит Московский экспортный центр (МЭЦ). Город профинансирует всю деловую составляющую мероприятий, включая организацию встреч, услуги переводчиков и подготовку презентационных материалов. Подать заявку можно на сайте центра.

«На этот год запланировано пять бизнес-миссий. Встречи с потенциальными партнерами и байерами пройдут в дружественных государствах — странах СНГ, Персидского залива и Северной Африки. Представить свои товары и услуги зарубежным заказчикам смогут ИТ-компании, производители пищевой продукции, косметики, электроники и электротехники, строительные и химические предприятия», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что МЭЦ приглашает как на многоотраслевые, так и узкоспециализированные бизнес-миссии. Центр обеспечивает маркетинговую и организационную подготовку деловых встреч: для предпринимателей находят заинтересованных байеров и проводят с ними предварительные консультации.

31 августа 2022 г. начинается многоотраслевая бизнес-миссия в Узбекистане. С 7 по 9 сентября 2022 г. в рамках выставки KazBuild в Казахстане пройдут переговоры с потенциальными импортерами товаров московских строительных компаний.

В октябре 2022 г. в ОАЭ Московский экспортный центр организует встречи с заинтересованными байерами, которых со своей продукцией и инновационными решениями познакомят медицинские, фармацевтические и ИТ-предприятия, а также бизнесмены, занимающиеся электроникой и пищевой промышленностью.

Для производителей косметики с 9 по 12 ноября 2022 г. в Белоруссии пройдет бизнес-миссия в рамках выставки «Интерстиль-2022». Еще одним мероприятием станут деловые переговоры с партнерами в Египте, они запланированы на декабрь 2022 г.

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Принять участие могут малые и средние московские компании и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не менее полугода назад.

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Московский экспортный центр, подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, оказывает поддержку бизнесменам и способствует продвижению их продукции на зарубежных рынках. Среди ключевых задач центра — увеличение числа экспортеров и помощь в развитии их внешнеэкономической деятельности.