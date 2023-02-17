Московские экспортеры заключили контракты на 1,1 млрд руб. благодаря участию в акселераторах

В 2022 г. город помог организовать восемь потоков экспортных акселерационных программ для столичных компаний. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, обучение прошли сотрудники порядка 200 предприятий из разных отраслей. Благодаря полученным навыкам они заключили контракты на поставку товаров и услуг в дружественные страны на 1,1 млрд руб.

Курсы были рассчитаны на представителей сферы информационных технологий, торговли, транспорта и логистики. В формате интенсива экспортеры осваивали ключевые компетенции для выхода на новые рынки.

«Участников познакомили с особенностями работы в дружественных государствах, помогли им определить экспортную стратегию и адаптировать продукты под запросы потенциальных клиентов. В прошлом году выпускники таких программ заключили контракты на сумму 1,1 млрд руб. с партнерами из Индии, стран СНГ, Ближнего Востока и других. Например, столичные компании поставляют туда ИТ-решения, высокотехнологичные товары и услуги», — отметила Наталья Сергунина.

Так, одно из московских предприятий договорилось о внедрении своей системы онлайн-платежей и рассрочек для бизнеса в Казахстане. Фирма, которая занимается ИТ-консалтингом, подготовила инвестиционную аналитику для разработчиков финансовых продуктов из Сербии. Компания, развивающая проекты в сфере искусственного интеллекта, начала экспортировать роботов-промоутеров в Объединенные Арабские Эмираты, они используются в деловых центрах для консультаций посетителей и в магазинах для обслуживания на кассах.

Московская компания, специализирующаяся на технологичных решениях в автомобилестроении, запустила в Индии свою систему цифровизации данных для мониторинга и управления транспортом. На нее есть спрос со стороны логистических фирм.

Партнером акселерационных программ выступает Московский экспортный центр. Город финансирует до 90% стоимости обучения для столичных предпринимателей.

***

Московский экспортный центр, подведомственный городскому Департаменту предпринимательства и инновационного развития, оказывает поддержку бизнесменам и способствует продвижению их продукции на зарубежных рынках. Среди ключевых задач центра — увеличение числа экспортеров и помощь в их внешнеэкономической деятельности.