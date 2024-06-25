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Экспортный акселератор запустят в Москве для компаний из сферы высоких технологий

Московский экспортный центр (МЭЦ) проведет акселерационную программу для производителей и поставщиков решений в сфере высоких технологий. Она рассчитана на тех, кто планирует начать продажи за пределами России или протестировать новые рынки сбыта, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«За три месяца ведущие эксперты и наставники помогут предпринимателям ускорить выход со своей продукцией в дружественные страны, найти надежных партнеров и сократить экспортные затраты. С 2019 г. выпускники подобных программ заключили контракты на сумму почти 4 млрд руб.», — сказала Наталья Сергунина.

По ее словам, Правительство Москвы профинансирует 85% стоимости обучения. Заявки на участие принимаются онлайн до 22 июля 2024 г. Претендентов ждет конкурсный отбор, так как количество мест ограничено. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и Правительства Москвы.

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Безопасность

Новый проект — продолжение акселератора GoGlobal, который помог столичным предпринимателям подписать соглашения с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта, Перу, Казахстана, Белоруссии и других стран. Зарубежных закупщиков заинтересовали, в частности, отечественные решения для дистанционного банковского обслуживания, программное обеспечение, образовательная платформа для менеджеров по подбору персонала и аналитический сервис.

МЭЦ предоставляет начинающим и действующим экспортерам выбор инструментов поддержки. Столичные предприниматели принимают участие в международных выставках и бизнес-миссиях, обучаются в рамках акселераторов, размещают товары на зарубежных торговых площадках.

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