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Резидент «Сколково» Velter выходит на рынки Ближнего Востока

Компания Velter, российский разработчик решений для цифровой приватности, подписала соглашение с Cyberkov, лидером в области кибербезопасности на Ближнем Востоке. В рамках партнерства Cyberkov будет официальным дистрибьютором Velter в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Катаре, Омане и Бахрейне. Об этом CNews сообщили представители «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

«В странах Ближнего Востока растет спрос на технологии для защиты конфиденциальной информации — от правительственных структур до крупных корпораций. Партнерство с Cyberkov позволит усилить наше присутствие в регионе, где цифровая безопасность становится приоритетом», — отметили представители Velter.

Устройства Velter были представлены на стенде Made in Moscow в рамках миссии Московского экспортного центра. На выставке были представлены экранирующие чехлы и капсулы Velter, которые блокируют сигналы гаджетов и защищают от отслеживания и взлома. Такие устройства необходимы для компаний, работающих с чувствительными данными, и широко применяются в цифровой криминалистике и расследованиях.

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