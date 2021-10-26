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Московские компании приняли участие в международном кинорынке MIPCOM

18 столичных компаний при поддержке Московского экспортного центра презентовали свои проекты на международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM. В этом году он проводится в гибридном формате: офлайн-часть состоялась в Каннах (Франция) 11-14 октября, а переговоры в онлайн-режиме продолжатся на цифровой платформе кинорынка до конца ноября.

«Московский экспортный центр третий год подряд поддерживает участие киностудий города в главных отраслевых форумах. Столичные компании подписали на них контракты с байерами из Великобритании, Швейцарии, Италии и многих других стран. Объем заключенных сделок уже превышает $100 млн», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По итогам 2020 г. на московские кинокомпании и студии анимации пришлось 70% выручки всех российских предприятий в этой сфере, добавила вице-мэр.

Среди участников кинорынка MIPCOM из Москвы — производители художественных и анимационных картин, компании, работающие в сфере оцифровки и хранения контента, управления правами на кинопроизведения, дистрибуции и лицензирования. Они представили зарубежным партнерам эксклюзивные отрывки из новых фильмов, анимационных лент и сериалов, а также другие проекты.

Например, «Союзмультфильм» презентовал мультфильм-мюзикл и анимационные сериалы, студия Wizart Animation — пятую часть франшизы «Снежная Королева», а компания Cyrillica — технологию озвучивания с помощью нейроголосов. Переговоры в рамках MIPCOM еще продолжаются: онлайн-витрина кинорынка будет открыта для байеров до 30 ноября 2021 г.

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