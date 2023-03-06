Москва обучит предпринимателей бизнес-навыкам управления интеллектуальной собственностью

Узнать, как правильно и эффективно управлять интеллектуальной собственностью можно будет в апреле 2023 г. Об этом CNews сообщили представители Московского инновационного кластера.

Город комплексно помогает предпринимателям превратить интеллектуальную собственность в ценный актив, который будет приносить прибыль, помогать привлекать финансирование под залог этой собственности и защищаться от возможных убытков.

Очередной шаг в этой работе — проведение бесплатного образовательного курса по развитию компетенций в сфере интеллектуальной собственности (ИС). О начале отбора объявил Московский инновационный кластер. Прием заявок продлится до 31 марта 2023 г.

По итогам курса предприниматели станут экспертами в области управления интеллектуальной собственностью: их научат проводить учет и оценку нематериальных активов, работать с коммерческой тайной, а также грамотно выбирать инвесторов. Помимо теоретических блоков для участников подготовлены мастер-классы и занятия с применением ситуационного анализа.

«В Москве десятки тысяч инноваторов в лабораториях, офисах и на производствах заняты передовыми технологическими разработками, однако далеко не все из них задумываются о регистрации прав на результаты своей интеллектуальной деятельности. Поэтому мы разработали специальную образовательную программу, в рамках которой ведущие эксперты в области инноваций и интеллектуальной собственности научат разработчиков грамотно и эффективно управлять своими нематериальными активами, — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

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Программа состоит из пяти тем, каждая из которых заканчивается практическими занятиями по закреплению навыков на примере реальных бизнес-кейсов. Обучение можно пройти как в онлайн-, так и в офлайн-формате. По итогам курса всем слушателям будет выдано удостоверение государственного образца о повышении квалификации. Преподаватели курса — специалисты и практики из сферы интеллектуальной собственности и инноваций. В первом потоке, который проходил в конце 2022 г. — начале 2023 г., участие в обучении приняли более ста тридцати слушателей.

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Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К кластеру присоединились более 35 тыс. организаций из Москвы и еще 81 региона России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с Департаментом информационных технологий.