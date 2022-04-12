Участники столичной программы развития стартапов привлекли более 1 млрд рублей инвестиций

Среди резидентов столичной программы развития стартапов StartHub.Moscow 111 компаний показали рост выручки, 64 из них — в несколько раз. Кроме того, резиденты подписали 20 партнерских соглашений о разработке совместных продуктов участниками программы.

«Участники двух наборов StartHub.Moscow привлекли в сумме более 1 млрд руб. финансирования. Наибольший интерес инвесторов вызвали стартапы в сфере финтеха — на них приходится 43% привлеченных средств. Кроме того, участие в программе оказалось успешным для проектов по управлению персоналом и решением в области транспорта и логистики», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Чаще всего в московские компании инвестировали фонды (70%) и частные инвесторы (12%). Еще 12% пришлись на финансирование в форме грантов.

«Выручка участников двух предыдущих потоков выросла в среднем в три раза. Среди резидентов StartHub.Moscow 111 компаний показали рост выручки, 64 из них — в несколько раз. Кроме того, резиденты подписали 20 партнерских соглашений о разработке совместных продуктов участниками программы», — отметил Алексей Фурсин.

Одним из самых успешных выпускников программы и участников сообщества StartHub.Moscow стал российский финтех-сервис Joys — аналог крупнейшего международного поставщика платежных услуг. Технологии Joys позволяют создать универсальное и независимое от других финтех-сервисов решение для децентрализованных платежных систем или собственные платежные системы. Проект может заменить Visa, Mastercard, Discover, а также международные системы переводов Western Union или Contact. Стартап получил финансирование в размере более 418 млн руб.

Второе место по числу привлеченных средств — 218 млн руб. — занял проект Skipp. Это международный сервис для поиска и подключения ИТ-специалистов и целых ИТ-отделов к проекту в формате аутстаффинга, в том числе день в день. В базе уже зарегистрировано более 7,5 тыс. разработчиков, реализованы свыше 600 проектов. Сейчас у команды новые цели: достичь $1,8 млн выручки и дополнить число ИТ-специалистов в базе до 85 тыс. по итогам 2022 г.

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Компания «Убиратор» привлекла 69 млн руб. инвестиций. Сервис помогает бизнесу с управлением отходами. Платформа объединяет компании, которым нужно сдать вторсырье, и исполнителей, готовых его забрать и отвезти в пункты приема вторсырья. На привлеченные инвестиции сервис выкупил один пункта приема и заготовки вторсырья и запустил с нуля два новых в Москве и Санкт-Петербурге. Команда также запустила Upay — ERP-систему — это система управления предприятием с функциями финтех-платформы. В ней пункты приема отходов ведут учет и платят за вторсырье своим поставщикам-физлицам. Все чеки и документы генерируются автоматически. В планах компании создать на основе Upay новые сервисы для владельцев пунктов приема: для работы с поставщиками, их привлечения, ведения документооборота и другого.

Сейчас идет отбор участников на третий поток программы StartHub.Moscow. Подать заявку можно до 10 апреля. Список резидентов, отобранных экспертным советом, будет опубликован 24 мая. Сама программа стартует 1 июня, она рассчитана на пять месяцев. 120 компаний-участников ждет интенсивный образовательный курс. Присоединиться к программе могут предприниматели с готовым или минимально жизнеспособным продуктом (MVP). Фокус проекта направлен на запросы компаний на предпосевной и посевной инвестиционных стадиях.

Резидентам предоставят доступ к коворкингу и нетворкинг-зоне «Старт Хаба» на Красном Октябре. Предприниматели смогут построить антикризисные планы, упаковать продукты под запросы заказчиков, наладить связи с представителями инновационной экосистемы в рамках деловых мероприятий. Благодаря применению организаторами «гибких методологий» участники смогут развивать компанию без отрыва от бизнеса, сформировав индивидуальную стратегию развития. По итогам прохождения программы 15 ноября лучшие выпускники презентуют свои решения инвесторам, представителям корпораций и города.

Программа StartHub.Moscow реализуется Агентством инноваций Москвы, подведомственным столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Агентство объединяет представителей бизнеса, технологические компании и город для создания, тестирования и внедрения инновационных решений в Москве.