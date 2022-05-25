Открыт прием заявок для участия в тестировании беспилотников в «Сколково»

Московский инновационный кластер при участии Правительства Москвы и Фонда «Сколково» заявили о создании площадки для создания зоны тестирования беспилотных авиационных систем (БАС), где московские разработчики смогут опробовать свои решения и масштабировать бизнес в приоритетной для столицы сфере авиатехнологий. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Участники проекта получат возможность протестировать свои беспилотные авиасистемы в городской среде. Проект создания беспилотных зон призван содействовать интеграции БАС в воздушное пространство Москвы. В настоящий момент в России развиваются проекты пилотных зон для полетов в труднодоступных регионах, а в Москве введены ограничения на полеты беспилотников. Также отсутствует и нормативная база для использования беспилотников свыше 30 кг – на всей территории России.

«В мире ежегодно почти на четверть растет объем рынка гражданских беспилотников, на данный момент более 90% отечественного рынка занято китайскими разработками. У Москвы есть потенциал занять ведущие позиции международного центра разработки и применения технологий в области беспилотных авиасистем. Проект поможет предпринимателям апробировать свои разработки в сфере городской аэромобильности и масштабировать свой бизнес», — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Около 85% объема рынка беспилотных систем приходится на Москву. В столице располагаются более 50 компаний-производителей и эксплуатантов этих технологий. Спектр применения БАС в городе крайне широк: аэрофотосъемка, картография, контроль строительства, мониторинг объектов промышленности и энергетики, работы ЖКХ и благоустройства, перевозка грузов и пассажиров, спасательные операции, видео- и кинопроизводство, развлекательные и спортивные мероприятия.

«“Сколково” — это в буквальном смысле город-полигон, в котором внедряются и тестируются новые технологии. На территории в 400 га живут и работают десятки тысяч людей. В Инновационном центре запускали беспилотные такси, теперь вместе с Правительством Москвы и Московским инновационным кластером мы создаем новую площадку – на этот раз работаем в воздухе. “Сколково” выступает в качестве оператора пилотной зоны и единого ситуационного центра, который создается как прототип будущей среды городской аэромобильности. Для эффективного функционирования проекта потребуется снятие регуляторных барьеров, внедрение экспериментального правового режима и создание необходимой технической, информационной и организационной инфраструктуры», — отметил председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

Беспилотная авиационная зона будет развернута на 400 Га инновационного центра «Сколково». Она будет закрыта для полетов других воздушных судов в целях безопасности. В зоне будут действовать ограничения высоты полетов в 100 метров.

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Оператором зоны станет Центр управления городской аэромобильностью (ЦУГАМ), который займется допуском провайдеров сервисов, операторов и пилотов БВС и самих БАС к работе в пилотной зоне; организацией проведения испытаний наземной инфраструктуры и сервисов и др. В сентябре 2022 г. планируется начать полеты в рамках экспериментального правового режима. Будут летать как легкие дроны, взлетной массой до нескольких килограммов, так и более тяжелые – в том числе, массой свыше 30 килограмм.

К участию в проекте приглашаются: компании-разработчики и производители беспилотных авиационных систем и сопутствующей инфраструктуры и сервисов, авиационные учебные и сертификационные центры, заказчики услуг с применением беспилотных авиатехнологий. Подать заявку на участие в проекте можно на цифровой платформе по адресу i.moscow/drones.

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Московский инновационный кластер представляет собой площадку для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и органами власти. В состав кластера входит более 30 тыс. организаций из Москвы и еще 80 регионов России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.