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В Москве составили подборку онлайн-курсов по востребованным профессиям

На сайте столичного проекта «Добровольный квалификационный экзамен» появился новый раздел «База знаний». В нем представлены образовательные онлайн-программы, которые будут полезны как студентам и начинающим специалистам, так и профессионалам. Зарегистрированные пользователи увидят его в личном кабинете либо могут перейти по ссылке. Об этом CNews сообщили представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

«В “Базе знаний” собрано более 200 курсов и вебинаров по различным направлениям, включая программирование, дизайн, маркетинг и другие. Там можно найти образовательные программы для повышения квалификации или знакомства с новой профессией. Для желающих проверить свои знания в разделе есть экспресс-тесты», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Учебные материалы представлены ведущими компаниями в сфере образования, консалтинга и рекрутинга. Среди них есть платные и бесплатные курсы, гайды по востребованным специальностям, советы по поиску работы и не только.

«Опубликованная в разделе подборка небольших онлайн-курсов познакомит с популярными графическими программами. А виртуальные лекции ведущих экспертов рынка труда помогут оценить перспективы в различных профессиях», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В новом разделе также можно найти полезные инструкции. Например, материал под названием «Как начать карьеру в ИТ и digital. Первый шаг» объяснит профессиональную терминологию и подскажет неочевидные возможности для развития в этой сфере. А гайд одной из крупнейших консалтинговых компаний научит вести деловые переговоры и управлять коллективом.

Кроме того, в «Базе знаний» опубликованы советы по трудоустройству и конструктор резюме, подготовленные специалистами одного из крупнейших российских ИТ-сервисов по поиску работы и подбору сотрудников.

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Цифровизация

«Добровольный квалификационный экзамен» — совместный проект Правительства Москвы и Рособрнадзора, созданный в 2017 г. Его цель — определить слабые места в подготовке студентов и оценить перспективы трудоустройства будущих специалистов. Каждый участник по результатам добровольного квалификационного экзамена получает индивидуальные рекомендации и при необходимости направления на обучающие курсы, которые помогут ему скорректировать карьерные и профессиональные планы.

Квалификационный экзамен проходит в два этапа: онлайн-тестирование (по его результатам выдается сертификат участника) и очный с решением бизнес-кейсов. Участников, успешно прошедших очный этап, ждут встречи с будущими работодателями, прием на работу и оплачиваемые стажировки. Благодаря проекту образовательные программы столичных вузов проще адаптировать под запросы работодателей.

Поучаствовать в квалификационном экзамене могут студенты любого курса бакалавриата или специалитета, а также первых и вторых курсов магистратуры всех вузов России. Гражданство значения не имеет — обязательно владеть русским языком. Желающим сдать экзамен необходимо зарегистрироваться на портале проекта, указав адрес своей электронной почты. После этого на нее придет письмо для подтверждения регистрации и доступ к онлайн-тестированию. Ознакомиться подробнее со всеми этапами и правилами проведения добровольного квалификационного экзамена можно на сайте проекта в разделе «Часто задаваемые вопросы».

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