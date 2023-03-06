Участниками московских программ наставничества за год стали почти 5000 предпринимателей

В 2022 г. около 5000 человек приняли участие в программах наставничества, организованных столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Они знакомились с опытом успешных бизнесменов и современными практиками, узнавали о мерах поддержки со стороны Правительства Москвы. Им помогали эксперты в области финансов, рекламы, маркетинга, права и в других сферах. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Программы наставничества помогают предпринимателям оптимизировать бизнес-процессы и улучшить свои показатели. Город заинтересован в их развитии. Благодаря этому появляются новые рабочие места, растут поступления в бюджетную систему, увеличивается предложение на рынке товаров и услуг», — отметила Наталья Сергунина.

Для представителей малого бизнеса столицы существует семь программ наставничества. Среди них «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Стартап-школа МБМ», «Онлайн-акселератор», «Маркетплейсы: от старта до прибыли».

Для каждой программы продуманы свой формат и продолжительность обучения. Например, начинающие предприниматели за пять дней курса «Стартап-школа МБМ» вместе с наставниками-практиками (успешными бизнесменами) разрабатывают и презентуют свой проект. В 2022 г. выпускниками стали более 2300 человек, а всего с момента запуска школы в 2017 г. — свыше 10,7 тыс.

Программа «Маркетплейсы: от старта до прибыли» рассчитана на тех, кто планирует продвигать свою продукцию на торговых онлайн-площадках. С момента запуска проекта в сентябре 2022 г. при поддержке кураторов более 200 предпринимателей вывели свои продукты на маркетплейсы и начали продажи.

Одна из крупнейших программ — «Прокачай свой бизнес вместе с наставником». Набрать мотивированную команду, разработать успешную маркетинговую стратегию или выйти на рынок с минимальным количеством ошибок — это неполный список задач, решить которые предпринимателям помогают эксперты.

«За каждой глобальной целью стоят более мелкие, которые шаг за шагом ведут компанию к успеху. Стартовавшая в 2021 г. программа “Прокачай свой бизнес вместе с наставником” уже помогла более чем 1000 начинающих и действующих предпринимателей скорректировать работу и улучшить бизнес-показатели», — сказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

В 2022 г. она стала удобнее. Ее разделили на потоки для действующего бизнеса и для тех, кто только собирается открыть свое дело. В таком формате программу прошли свыше 760 опытных и начинающих предпринимателей, а с 2021 г. — более 1000. Почти половина участников (48%) по итогам обучения улучшили управленческие навыки и приобрели новые полезные контакты. Каждый третий (35%) выстроил стратегию продвижения и оптимизировал рекламные расходы. Часть компаний (28%) смогла нарастить выручку в два раза и более, а четверть — создать новый продукт.

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Таких результатов участники добились всего за два месяца — именно столько длилось обучение каждого потока. Например, Маргарита Чалая разработала свой бренд одежды и уже этой весной выпускает первую коллекцию.

«Я пришла развивать онлайн-продажи уже существующего бренда одежды, который продавался только на одном из маркетплейсов. На занятиях мы осваивали современные маркетинговые технологии. В результате стратегической работы стало понятно, для какой аудитории нужно разработать новый бренд», — поделилась своей историей дизайнер.

В программе участвовали и компании, которые создают технологические стартапы в сфере медицины. Одна из них работает над VR-симулятором с искусственным интеллектом, который будет обучать врачей диагностике и хирургии без участия специалиста, используя доступные нейрофизиологические данные.

«Мы смогли перенять ценный опыт в области сотрудничества с инвесторами и позиционирования проекта, проработали новые гипотезы и вышли на стратегические контакты. Это большой успех для стартапа», — отметил Андрей Демчинский, основатель компании.

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