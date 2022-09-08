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В Москве начался набор участников молодежной программы «Технолидеры будущего»

В Москве стартовал набор участников московского трека федерального акселератора «Технолидеры будущего», сообщила заммэра Наталья Сергунина. Реализовать свою бизнес-идею приглашаются команды горожан в возрасте 13-17 лет. Заявки принимаются до 18 сентября онлайн.

«Эксперты отберут команды, которые уже в октябре начнут работать над развитием стартапов. Одновременно для ребят будут проводить встречи с наставниками, лекции и тренинги специалистов по технологическому предпринимательству. В марте лучшие проекты презентуют инвесторам, тогда же объявят и наградят победителей», — сказала Наталья Сергунина.

Она отметила, что авторов самых перспективных стартапов ждут дополнительные баллы к ЕГЭ, поездки в «Артек» и «Орленок», а также включение в реестр одаренных детей государственного информационного ресурса «Таланты России».

«Столица уже второй год принимает участие в программе “Технолидеры будущего”. Московский трек акселератора в прошлом году стал знаковым в системе нашей подготовки школьников в технологической сфере», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

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Так, в прошлом году больше 60 юных москвичей стали победителями и призерами федерального акселератора. Семь проектов московских школьников и студентов находятся в стадии запуска серийного производства, три — уже получили первые заказы. Один из стартапов получил поддержку Минстроя России.

Конкурс проводится при поддержке московского Департамента предпринимательства и инновационного развития. Партнерами программы выступают Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд социальных инвестиций.

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