На mos.ru появилась возможность отказаться от бумажных ЕПД и получать квитанции только в электронном виде

На портале mos.ru появилась возможность отказаться от бумажных единых платежных документов (ЕПД) и получать квитанции только в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий Москвы.

Воспользоваться сервисом можно по желанию. Все, кто захочет сохранить привычный бумажный вариант ЕПД, продолжат получать квитанции. Бумажные единые платежные документы перестанут приходить в почтовый ящик на следующий месяц после подачи заявления.

«Горожане уже давно привыкли просматривать и оплачивать ЕПД в цифровом формате на портале mos.ru и в мобильных приложениях: ежемесячно жители оплачивают онлайн более 550 тыс. таких квитанций. Поэтому для многих москвичей получение бумажного документа уже стало не актуальным. Теперь у них есть возможность отказаться от бумажного ЕПД и получать его только в электронном формате. Это не только удобно, но и экологично, поскольку сокращает использование бумаги и материалов для печати квитанции», – отметил Дмитрий Иванов, заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий.

Чтобы воспользоваться новым сервисом по отказу от бумажных ЕПД, нужно быть собственником жилого помещения, подключенного к автоматизированной системе управления «Информационное обеспечение деятельности ЕИРЦ» (АСУ ЕИРЦ), и подтвердить право собственности в личном кабинете на mos.ru. Если жилье оформлено на другое лицо, получить услугу не удастся. При наличии полной учетной записи подать заявку можно через каталог услуг, выбрав раздел «Жилье, недвижимость, земля», «ЖКУ, обслуживание жилья» или «Штрафы, налоги, оплата услуг», «Оплата услуг». Далее необходимо зайти в сервис «Отказ от бумажного ЕПД». Если в профиле указано несколько адресов, пользователю потребуется выбрать подходящий.

Электронные ЕПД начнут поступать в личный кабинет со следующего расчетного месяца после подачи заявки. Чтобы пользователи не пропустили сроки оплаты, ЕПД будут доступны для скачивания и хранения, а также могут быть отправлены на электронную почту или в пуш-уведомлениях.

Вернуться к бумажному формату можно спустя шесть месяцев, повторно подав заявление через портал с помощью сервиса. Автоматическое возвращение возможно в случае смены собственника или изменения кодов плательщика. Кроме того, бумажный формат сохраняется для ЕПД при наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Портал mos.ru ежедневно помогает москвичам поддерживать порядок в доме, подъезде и во дворе. Благодаря цифровым услугам и сервисам жители столицы могут оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), вызвать мастера, если случилась поломка, избавиться от ненужной бытовой техники и др.

Все бытовые услуги и сервисы можно найти в каталоге услуг. Для этого нужно выбрать раздел «Жилье, недвижимость, земля» и перейти в подраздел «ЖКУ, обслуживание жилья».