Автономный грузовик Navio проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 км за 24 часа

Автономный тягач Navio за 24 часа преодолел маршрут Санкт-Петербург — Казань по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток» — это больше 1600 км. Об этом CNews сообщили представители Navio.

Для сравнения, стандартный рейс из Санкт-Петербурга в Казань занимает в среднем 58 часов, так как водитель должен соблюдать режим труда и отдыха. Тестовый проезд Navio подтверждает, что автономный транспорт, без водителя в кабине, может почти в 2,5 раза сократить время доставки грузов на сопоставимые расстояния — до одних суток.

Фотореалистичный симулятор Navio (NavioSim) является одним из ключевых инструментов для развития технологии автономного вождения. За счет генерации больших объемов фотореалистичных данных с максимальной детализацией и реалистичностью в NavioSim можно моделировать любые по сложности и длительности маршруты, отрабатывать сценарии взаимодействия с другими участниками дорожного движения, что обеспечивает безопасность в реальных условиях.

Технология позволяет безопасно тестировать системы в разнообразных дорожных и климатических условиях, включая редкие и критические сценарии, которые невозможно отработать на дорогах общего пользования. Виртуальный полигон ускоряет разработку, что позволит в будущем быстрее выходить на новые трассы и протяженные маршруты, обеспечивая стабильную работу технологии.

Павел Савинков, технический директор Navio: «В 2023 г. мы начали адаптировать технологию к грузовым автомобилям. За короткий срок мы проделали большой путь, чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу автоматизированных систем на протяженных маршрутах. Сегодня мы демонстрируем готовность технологии к проездам на расстояние более 1600 километров. Это не просто тест, а подтверждение эффективности автономного транспорта для магистральных грузоперевозок».

Увеличение дистанции работы автономных грузовиков позволит сократить простои автопарка из-за дефицита водителей, нарастить объем грузоперевозок на протяженных логистических маршрутах между регионами и повысить безопасность на скоростных автомагистралях.

На сегодня, согласно действующему в России регулированию, в кабине автономного тягача должен находиться инженер — он отвечает за контроль и обеспечивает безопасность в случае нештатных ситуаций. Движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) по скоростным трассам разрешено в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР №1849, ЭПР №2495).