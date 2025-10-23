Разделы

Navio и Grunwald разработали «умный» полуприцеп

Navio и Grunwald разработали первый опытный образец «умного» полуприцепа –рефрижиратора. В отличие от стандартного полуприцепа, он подключен к облачным сервисам автономной грузоперевозки и ИИ-водителю, что позволяет отслеживать состояние полуприцепа удаленно. Об этом CNews сообщили представители Navio.

Собранные данные предоставляют возможность непрерывно контролировать техническое состояние и сохранность груза, а также обеспечивают выполнение различных сценариев в рейсе полностью автономно, без участия водителя. Интеграция «умного» полуприцепа в единое целое с автономным тягачом — первый этап на пути автоматизации всего цикла логистических операций в рамках комплексного продукта Navio Freight.

Техническое состояние полуприцепа и сохранность груза непрерывно отслеживаются по различным критериям автономной системой ИИ-водителя — падение давления в шинах, низкая температура в рефрижераторе, открытие задних ворот и др. Опытный образец «умного» полуприцепа станет рабочей платформой для тестирования ряда сценариев в связке с автономным тягачом: экстренная остановка, маневры минимального риска, вызов сервисных служб, заезд на сервисные станции, планирование ремонта или замены компонентов.

navio_grunvald_2.jpg

Navio
Первым опытным образцом стал полуприцеп-рефрижератор, который позволит на практике подтвердить соблюдение стандартов отрасли, в том числе в условиях нештатных ситуаций. Перевозка скоропортящегося груза связана с большой ответственностью и следованием установленным регламентам — строгого контроля температурных режимов, соответствию требованиям законодательства и выполнению обязательств перед грузоотправителем.

Автономный грузовик в связке с «умным» полуприцепом — один из ключевых компонентов комплексного продукта Navio Freight и первый этап тестирования сценариев полностью автономной логистики. Вместе с цифровой платформой и партнерской сетью по поддержке и обслуживанию автономного флота Navio Freight позволит автоматизировать весь цикл логистических операций и повысить эффективность отрасли.

