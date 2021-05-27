ФЛИП: полностью автономный транспорт от SberAutoTech

Компания экосистемы Сбера — SberAutoTech — представила прототип полностью автономного электрического транспорта собственной разработки. Новинка получила название ФЛИП и реализует концепцию новой мобильности: полностью беспилотное транспортное средство (максимальный, пятый уровень автономности по международной классификации) обеспечивает быстрое, безопасное и комфортное перемещение пассажиров с использованием новейших технологий из мира ИТ и автомотив.

В основе конструкции ФЛИП — электрическая платформа собственной разработки. В движение платформа приводится электродвигателем, а источником питания является модуль сменных батарей. Ноу-хау компании — компоновка элементов питания, которая позволяет заменить все модули не более чем за пять минут, что сравнимо с заправкой традиционным топливом стандартного автомобиля. Данное решение фактически снимает действующие ограничения для использования электротранспорта: долгую зарядку стандартных батарей и их высокую стоимость, продиктованную необходимой емкостью и запасом хода электрического транспорта. Компоновка ФЛИПа позволяет использовать в качестве источников энергии не только электричество, но и другие носители альтернативного топлива, в том числе газ и водород.

Платформа изначально спроектирована SberAutoTech с учетом требований к подключенному и беспилотному транспорту, что открывает новую веху в развитии личного и общественного транспорта. ФЛИПы в качестве средства новой мобильности способны снизить количество машин на улицах, полностью решить проблему «последней мили» и обеспечить уровень комфорта, принципиально недоступный ни в одном другом виде общественного транспорта. Платформа, лежащая в основе ФЛИПа, обеспечивает максимальную гибкость компоновки и позволяет разметить на платформе любую версию надстройки, грузовую или комбинированную.

ФЛИП

Внешние габариты ФЛИПа такие же, как у стандартного легкового автомобиля (3,62 м на 1,95 м), однако пространства внутри на 40% больше, ведь в конструкции нет крадущих внутренний объем элементов, характерных для машин с двигателем внутреннего сгорания. ФЛИП изначально спроектирован как полностью автономное транспортное средство, в нем нет традиционных органов управления для водителя. В салоне с комфортом размещается шесть человек.

ФЛИП от SberAutoTech спроектирован для эксплуатации по сценариям новой мобильности: полностью подключенное, автономное и безопасное такси будущего будет привычно доступно через пользовательское приложение. Персонализация и безопасность обеспечивается технологиями биометрии (распознавание лиц пассажиров), а также комфортной коммуникацией с помощью виртуального ассистента Салют. Свою поездку можно персонализировать, используя навыки и сервисы экосистемы и партнеров Сбера: выбрать часто используемые маршруты навигации 2ГИС, установить в салоне нужную температуру, включить любимую музыку от СберЗвука или видеоконтент от Okko.

ФЛИП — беспилотник максимального, пятого уровня. Технологии автономного вождения SberAutoTech для оценки окружающей ситуации используют комплекс лидаров, радаров и камер. Эти сенсоры позволяют получать информацию об окружающих объектах, распознавать пешеходов и препятствия, принимать решение об ускорении, торможении и повороте. В соответствии с самыми актуальными требованиями нового транспорта ФЛИП спроектирован для бесшовной интеграции с технологиями V2V и V2X: он может общаться как с другими ФЛИПами, так и с дорожной инфраструктурой.

В данный момент SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа в полном соответствии с действующим законодательством для полностью беспилотного транспорта — только на закрытых территориях. В ближайшее время ФЛИП будет представлен участникам Петербургского международного экономического форума 2‒5 июня.