«Сберавтотех» проведёт открытое тестирование беспилотников в Санкт-Петербурге

«Сберавтотех», разработчик беспилотных и умных автомобилей «Сбера», проведёт открытое тестирование беспилотной технологии собственной разработки в Санкт-Петербурге. Участники получат опыт поездки на беспилотном автомобиле и поделятся обратной связью с разработчиками. Открытое тестирование пройдёт на территории Крестовского острова с 15 по 18 июня. Для желающих принять участие уже открыта запись на сайте компании.

Ключевая задача открытого тестирования — получить обратную связь от будущих пользователей беспилотников. Они расскажут, насколько комфортна поездка, и оценят удобство взаимодействия с полностью автономным автомобилем.

При поездке на беспилотнике пользователь управляет автомобилем с помощью «планшета пассажира», установленного в салоне. На него передаётся вся информация о поездке. Интерфейс показывает маршрут беспилотника, окружающие его автомобили, сигнализирует о том, что необходимо пристегнуть ремни, и уточняет, готов ли пассажир к старту.

В соответствии с законодательством, во время открытого тестирования на Крестовском острове в салоне беспилотников будут находиться инженеры-испытатели для контроля хода тестирования.

Санкт-Петербург — новая локация для беспилотников «Сберавтотеха». Также компания впервые проводит тестирование в открытом формате. В апреле 2022 г. «Сберавтотех» запустил первый городской беспилотный сервис в Москве — между инжиниринговым центром компании на проспекте Андропова и станцией МЦК «ЗИЛ» (этот маршрут предназначен для членов команды). А ещё раньше начал работу беспилотный сервис в «Сберуниверситете» для его сотрудников и гостей. Компания планирует и дальше расширять географию как тестирования, так и беспилотных сервисов.