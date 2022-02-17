На базе терминалов Galileosky разработали продукт по контролю полива сельхозкультур

Компания «Интерра» разработала систему мониторинга и удаленного управления поливом с помощью дождевальных машин. Продукт InSmartRain разработан на базе терминалов Galileosky и технологии Easy Logic. Он учитывает все параметры технологического процесса полива сельскохозяйственных культур, что позволяет корректировать работы по орошению почвы и повышать урожайность.

Аграрные предприятия используют дождевые машины, чтобы процесс полива полей был максимально автоматизирован. У некоторых компаний в парках десятки единиц такой техники. Но для эффективной работы ее необходимо контролировать.

Система InSmartRain позволяет оцифровать работу дождевальных машин любого производителя. Решение отслеживает прямое и обратное движение техники, движение без воды и с водой, работу пушки, сегментирует сектора полива, считает общий расход воды, сообщает об авариях. Эксперты «Интерры» заменяют штатную панель техники на сенсорную, которая повторяет все элементы ручного управления. К технике подключают набор датчиков: датчик давления воды, датчик водяной пушки, счетчик воды, датчик аварии, датчик выставленной нормы выливания воды, датчик подачи удобрений и другие.

Удаленно управлять работой дождевальных машин можно с помощью смартфона или компьютера. Сотрудник предприятия запускает и останавливает машину, выбирает направление ее движения, выставляет норму выливания воды, включает и выключает водяную пушку, подачу воды и удобрений.

Одним из центральных элементов системы является терминал Galileosky 7х с использованием графического языка Easy Logic. Терминал обеспечивает первичную обработку и передачу данных, обработку команд управления.

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«Сегодня системы телематики используются не только в транспортной сфере и логистике — в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве. Это новые, перспективные направления с низкой конкуренцией. Поэтому появляются такие решения, как InSmartRain, которые позволяют контролировать технику и повышать эффективность сельхозработ. Продукт уже используется российскими агропредприятиями, а также заинтересовал аграриев из Латинской Америки, Северной Америки и Австралии. Привлек внимание и производителей дождевальных машин из ОАЭ», – сказал Максим Ревякин, руководитель отдела регионального развития Galileosky.

В 2022 г. функциональность продукта InSmartRain будет расширена: появится интерфейс на испанском языке, версия аппаратного решения с каналом передачи и управлением по LoraWAN, беспроводной обмен данными между шкафом управления дождевальной машиной и сенсорами, находящимися на крайних тележках. Кроме того, выйдет система CMS для создания и редактирования параметров дождевальных машин на базе приборов Galileosky.