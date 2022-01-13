Терминалы Galileosky начали поддерживать стандарт связи 4G в России

Galileosky выпустила линейку терминалов Galileosky 7x LTE. Устройства работают в сетях 2G, 3G, 4G. Они позволяют собирать и обрабатывать данные, полученные с объектов с нестабильной связью, когда терминал переключается с одной сотовой вышки на другую.

Операторы сотовой связи постепенно уходят от устаревших технологий беспроводной передачи данных, и производители телематического оборудования следуют общему тренду. Новые станции сотовых операторов уже не поддерживают 2G, поэтому компания Galileosky начала выпуск приборов, поддерживающих стандарты связи нового поколения. По запросу заказчиков разработчики Galileosky могут дополнить терминал с поддержкой 4G функцией Wi-Fi Hub.

Максим Ревякин, руководитель отдела регионального развития Galileosky, сказал: «Теперь, какой бы сеть ни была, прибор будет работать стабильно и прослужит много лет во всех сетях 2G, 3G, 4G. Это даст нашим клиентам лучшее покрытие для работы терминала. Добывающие предприятия, которые работают в отдаленных районах, при желании, смогут поставить сотовую вышку и использовать терминал Galileosky без ограничений сети».