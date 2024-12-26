«Делимобиль» запустил новый тариф с возможностью выкупа автомобиля

«Делимобиль», оператор каршеринга, расширяет направление онлайн-продаж машин с пробегом и запускает новый тариф «Навсегда», по которому пользователи могут выкупить арендованный автомобиль сервиса в собственность. Предложение доступно в мобильном приложении «Делимобиля» для отобранных автомобилей с пробегом, которые дополнительно подготовлены к продаже. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Специальный тариф для пользователей «Делимобиля» стал доступен в декабре этого года. Он подразумевает долгосрочную аренду с последующим выкупом одного конкретного автомобиля с фиксированной еженедельной или ежемесячной платой. Цена формируется посредством деления на регулярные платежи в течение три, четыре или пять лет на выбор покупателя, которые складываются из стоимости машины и срока аренды. По истечению выбранного периода автомобиль переходит в собственность пользователя.

На старте пользователям для аренды с выкупом доступны Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio X-Line в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани. Автомобили проходят предпродажную подготовку, в том числе убирается специальная оклейка сервиса каршеринга. В дальнейшем список моделей, доступных для выкупа, будет расширяться.

При аренде по тарифу «Навсегда» сервис предоставляет ОСАГО для автомобиля, а также годовую гарантию на двигатель и коробку передач. После оформления выкупа предусмотрены три календарных дня на тест-драйв, в течение которых пользователь может изменить свое решение без доплат.

Директор по стратегии и росту «Делимобиля» Андрей Крупнов: «"Делимобиль" всегда стремится предоставить пользователям удобное и полезное решение под разнообразные задачи. В случае, когда нужен собственный автомобиль текущие рыночные условия и предложение могут стать весомым барьером. Благодаря развитию нашей платформы и новому тарифу "Навсегда" мы снимаем этот барьер, предлагая через приложение комфортные условия по выкупу автомобилей популярных производителей с регулярным обслуживанием и реальным пробегом. У покупателей нет необходимости в первоначальном взносе, а пользоваться надежным автомобилем можно будет уже от 1,05 тыс. руб. в сутки. Такое решение по управлению автопарком будет способствовать эффективному обновлению активных машин в сервисе, а для пользователя станет альтернативой все менее доступным кредитным продуктам, которые сегодня представлены на рынке. Уже по итогам первых недель мы видим спрос выше ожидаемого со стороны пользователей».