Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Делимобиль» запустил новый тариф с возможностью выкупа автомобиля

«Делимобиль», оператор каршеринга, расширяет направление онлайн-продаж машин с пробегом и запускает новый тариф «Навсегда», по которому пользователи могут выкупить арендованный автомобиль сервиса в собственность. Предложение доступно в мобильном приложении «Делимобиля» для отобранных автомобилей с пробегом, которые дополнительно подготовлены к продаже. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Специальный тариф для пользователей «Делимобиля» стал доступен в декабре этого года. Он подразумевает долгосрочную аренду с последующим выкупом одного конкретного автомобиля с фиксированной еженедельной или ежемесячной платой. Цена формируется посредством деления на регулярные платежи в течение три, четыре или пять лет на выбор покупателя, которые складываются из стоимости машины и срока аренды. По истечению выбранного периода автомобиль переходит в собственность пользователя.

На старте пользователям для аренды с выкупом доступны Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio X-Line в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани. Автомобили проходят предпродажную подготовку, в том числе убирается специальная оклейка сервиса каршеринга. В дальнейшем список моделей, доступных для выкупа, будет расширяться.

При аренде по тарифу «Навсегда» сервис предоставляет ОСАГО для автомобиля, а также годовую гарантию на двигатель и коробку передач. После оформления выкупа предусмотрены три календарных дня на тест-драйв, в течение которых пользователь может изменить свое решение без доплат.

Директор по стратегии и росту «Делимобиля» Андрей Крупнов: «"Делимобиль" всегда стремится предоставить пользователям удобное и полезное решение под разнообразные задачи. В случае, когда нужен собственный автомобиль текущие рыночные условия и предложение могут стать весомым барьером. Благодаря развитию нашей платформы и новому тарифу "Навсегда" мы снимаем этот барьер, предлагая через приложение комфортные условия по выкупу автомобилей популярных производителей с регулярным обслуживанием и реальным пробегом. У покупателей нет необходимости в первоначальном взносе, а пользоваться надежным автомобилем можно будет уже от 1,05 тыс. руб. в сутки. Такое решение по управлению автопарком будет способствовать эффективному обновлению активных машин в сервисе, а для пользователя станет альтернативой все менее доступным кредитным продуктам, которые сегодня представлены на рынке. Уже по итогам первых недель мы видим спрос выше ожидаемого со стороны пользователей».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Удод, «Ингосстрах»: Роботы трудятся круглосуточно и с постоянным уровнем качества

Apple объяснила, почему удаляет VPN из российского магазина приложений: этого требует законодательство России

Дмитрий Баглей, «Росатом»: Искусственный интеллект должен стать для промышленников повседневным инструментом

Власти проверят компьютерные игры и сайты доставок на наличие «манипулятивных механик»

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

Хакеры взломали магазин Европейского космоагентства и воруют у космических романтиков данные банковских карт

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще