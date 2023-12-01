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Фокус на защиту данных клиентов: «Инфосистемы джет» подтвердила высокую степень защищенности мобильного приложения «Ренессанс капитал»

Специалисты компании «Инфосистемы джет» провели проверку клиентского мобильного приложения «Ренессанс капитал» на безопасность. Результаты аудита показали высокую степень защищенности приложения, а рекомендации экспертов позволили внедрить дополнительные меры для повышения безопасности данных клиентов. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы джет».

Банк России требует от финансовых организаций использовать безопасное программное обеспечение, чтобы защитить интересы клиентов. В частности, организации должны проводить оценку соответствия ОУД4 — комплекс мероприятий, заключающийся в проверке безопасности прикладного программного обеспечения, который в том числе включает анализ исходного кода на наличие уязвимостей.

Инвестиционная компания «Ренессанс капитал» вместе с экспертами «Инфосистемы джет» реализовали проект по повышению уровня защищенности клиентского мобильного приложения и оценке его соответствия требованиям ОУД4. В ходе проекта эксперты проанализировали архитектуру мобильного приложения, его исходный код, а также процессы его безопасной разработки. Активная вовлеченность специалистов «Ренессанс капитал» позволила оперативно доработать существующие механизмы защиты, а также внедрить дополнительные, за счет чего компания снизила риск компрометации мобильного приложения. По результатам работ «Ренессанс капитал» выполнил требования Банка России в части защиты прикладного программного обеспечения.

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Безопасность

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«Инфосистемы джет» — ИТ-компания, с 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более тысячи проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более 2 тыс. сотрудников. Компания располагает несколькими офисами и представительствами в России, №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (Cnews 2022 г.), №2 среди крупнейших интеграторов в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2022 г.). Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.

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