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МТС интегрировала в сервис «Нетмонет» оплату чаевых с лицевого счета абонента

МТС сообщила о запуске оплаты с лицевого счета абонента в сервисе быстрых чаевых «Нетмонет».

Интеграция оплаты чаевых со счета мобильного позволит пользователям экосистемы экономить время, так как для оплаты требуется только ввод номера телефона – не нужно иметь под рукой данные карты или заходить в банковское приложение.

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Цифровизация

Оплата чаевых со счета мобильного телефона абонента МТС доступна во всех ресторанах и кафе, которые используют «Нетмонет». Пользователю достаточно навести камеру на QR-код, размещенный в нижней части чека или на столе. Далее перейти на страницу официанта и выбрать сумму и способ оплаты «Оплатить с баланса телефона». Затем ввести номер лицевого счета абонента-физического лица и подтвердить операцию кодом из SMS-сообщения.

«Сегодня в фокусе развития вертикали «МТС Финтех» – расширение финансовых услуг и цифровых сервисов для более 80 млн пользователей экосистемы МТС. Внедрение оплаты с мобильного счета позволяет клиентам выбирать оптимальный для них способ оплаты в сервисе «Нетмонет», в том числе без ввода данных карты и авторизации в приложении банка», – отметил руководитель кластера MTS Pay Роман Варварин.

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