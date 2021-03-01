Спецпроекты

В МТС банке назначен вице-президент и глава ИТ-кластера

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

МТС-Банк объявил о назначении Алексея Клепикова на должность вице-президента, руководителя информационно-технологического кластера с 1 марта 2021 года. В зону его ответственности будут входить вопросы, касающиеся стратегии информационных технологий МТС Банка, в том числе объединенного управления ИТ банка и ИТ финтеха МТС.

Алексей обладает двадцатилетним опытом работы в сфере информационных технологий в ведущих российских и зарубежных компаниях. До прихода в МТС Банк с 2017 года занимал должность вице-президента по информационным технологиям «Ингосстрах», с 2015 по 2017 годы − заместителя директора департамента банковских и информационных технологий «ВТБ24». В 2006-2015 годах был директором департамента технического сопровождения инвестиционной компании Renaissance Capital, а ранее в 2002-2006 годы работал в компаниях CBOSS и Accenture.

«Мы инвестируем много ресурсов в развитие сильной команды МТС Финтех. Информационные технологии − это ключевая функция в построении цифровой компании. В прошлом году мы объединили ИТ МТС Финтех и ИТ Банка, в три раза увеличили ИТ команду, практически полностью перешли на собственную разработку, удвоили число сотрудников с небанковским опытом, начали перевод продуктов на микросервисную архитектуру. Экспертиза Алексея, его опыт работы позволят значительно усилить нашу команду и реализовать следующие шаги, направленные на ИТ трансформацию банка и развитие Финтех в экосистеме МТС», — отметила Дарья Капранова, вице-президент, директор Департамента по работе с персоналом МТС Банка.

Алексей получил два высших образования, окончив физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова по специальности «Молекулярная физика» и экономический факультет Высшей школы экономики по специальности «Финансовый менеджмент».

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