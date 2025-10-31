Разделы

МТС запустила в мобильном приложении оплату по QR-коду в Таиланде

МТС сообщила о том, что «МТС Финтех» реализовал возможность оплаты по QR-коду в Таиланде. Теперь пользователи «Мой МТС» могут совершать платежи прямо в приложении без комиссии.

Для оплаты через «Мой МТС» нужно выбрать раздел «Деньги» и перейти в «Оплата по QR».

QR-платежи принимаются в 6 млн точек по всему Таиланду.

Все платежи проводятся в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту Таиланда. Курс конвертации устанавливается в момент совершения операции.

«МТС продолжает расширять возможности для комфортной оплаты товаров и услуг в странах, популярных среди туристов. Таиланд – одно из самых популярных направлений, ежегодно его посещает более 1,2 млн россиян. Благодаря новому платежному инструменту наши клиенты смогут более свободно чувствовать себя в поездке и не тратить время на поиск банкоматов или обменников», – отметил руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти
Мобильная связь

Ранее МТС запустил оплату QR в Киргизии, Турции, Таджикистане, Узбекистане, Азербайджане и Армении.

Оплата через «Мой МТС» доступна всем пользователям приложения на iOS и Android. Абоненты МТС могут совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к интернету.

