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МТС представляет экосистемный сервис оплаты частями «Флекс»

ПАО «МТС» объявляет о запуске сервиса «Флекс» для оплаты покупок без комиссии и переплат равными платежами с карты любого российского банка. Об этом CNews сообщили представители «Флекс».

«Флекс» – экосистемный BNPL-сервис (buy now pay later – покупай сейчас, плати потом), позволяющий растягивать оплату покупки на несколько частей. Лимит автоматически возобновляется по мере внесения платежей и доступен для повторных покупок товаров и услуг. Первоначальный платеж составит 25% от стоимости покупки, остаток будет списываться равными частями каждые две недели с выбранной карты любого российского банка.

Сейчас растянуть платеж с помощью «Флекс» пользователи могут при покупках в сервисе путешествий МТС Travel, на страховом маркетплейсе «МТС Все Страховки», на билетной витрине Ticketland МТС. В ближайшее время возможность оплаты с «Флекс» станет доступна в интернет-магазине МТС и на всех витринах, где есть МТС Pay.

Вторым этапом пользователям станет доступно растягивание платежа во всех офлайн-магазинах при оплате с помощью QR СБП. Также в планах по развитию сервиса предоставить пользователям возможность растянуть платеж не только на четыре части, но и выбирать более длительный период.

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Одним из преимуществ сервиса является отсутствие комиссии для магазинов. Дополнительной интеграции также не требуется.

«Запуск экосистемного BNPL-сервиса – это еще один шаг в рамках развития вертикали «МТС Финтех». При этом мы отличаемся от рынка тем, что пользователь сможет оплачивать частями офлайн везде, где работает QR СПБ. Это делает наш сервис автономным и не требует дополнительных действий со стороны магазинов. В планах активно развивать сервис «Флекс», повышать его ценность для пользователей, в том числе с помощью инструментов геймификации», – отметил руководитель кластера MTC Pay Роман Варварин.

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