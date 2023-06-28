Компания «Монета» представила новый сервис – привязку банковского счета через СБП

Компания «Монета» (подбренд PayAnyWay) занимается расчетами и расширяет возможности для своих клиентов. На этот раз появился новый вариант оплаты в один клик с помощью привязки счета через Систему быстрых платежей (СБП).

С помощью этого сервиса можно оплачивать регулярные платежи. Например, подписки на сервисы типа онлайн-кинотеатров или музыки, отчисления в благотворительность или же где оплата не фиксированная и меняется по итогам оказания услуги: жкх, доставка, такси и так далее. Функция применима везде, где есть регулярная дата и сумма списания, — или же где конечная сумма зависит от услуги и может меняться. Оплата происходит в фоновом режиме, что делает использование сервиса очень комфортным для пользователей. Об этом CNews сообщили представители компании «Монета».

«Клиенты, которые уже подключили сервис, говорят, что он действительно удобен для покупателей. Всеми подписками пользователь может управлять из приложения бака, а сама привязка счета происходит даже быстрее, чем если привязывать банковскую карту. Скорое же планируемое нововведение от ЦБ с оспариванием транзакций по СБП делает сервис таким же защищенным, как и оплату привычными картами», — сказал коммерческий директор «Монеты» Сергей Смирнов.

Для пользователя достаточно один раз привязать свой счет: на сайте с помощью одноразового перехода по QR-коду, в мобильном приложении с помощью кнопки, которая ведет в мобильное приложение банка. После этого все оплаты на этом онлайн-ресурсе будут проходить в одно касание. Если же это регулярные платежи, то списания будут происходить так же, как и при привязке банковской картой.

Всеми подписками, оформленными через СБП, можно управлять в банковском приложении: знать, какие подключены, отказываться от ненужных, устанавливать лимиты или переименовывать. Конкретный функционал возможностей зависит от мобильного приложения банка, в котором вы привязали счет.

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Сервис бесплатен для конечных пользователей, для бизнеса — 0,4% или 0,7% в зависимости от вида деятельности, а для компаний в сфере ЖКХ — 0,2%.

Оформление автоплатежа без согласия пользователя невозможно, кроме того, сама безопасность технологии СБП гарантирована на уровне не только банков, но и Банка России и НСПК и соответствует всем стандартам информационной безопасности.