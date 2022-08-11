«МТС банк» запустил в магазинах МТС переводы с получением наличных в Армении

«МТС банк» объявил о реализации сервиса мгновенных денежных переводов без открытия счета в Армению с выплатой наличными.

Для осуществления денежного перевода отправителю необходимо обратиться в один из магазинов МТС и сообщить оператору ФИО получателя и сумму перевода. Переводы в долларах США и евро осуществляются без комиссии. Для переводов в рублях предусмотрена комиссия в размере 1,5% от суммы перевода.

Минимальная сумма перевода составляет 200 рублей, максимальная – 300 тыс. руб.

Каждый клиент, сделавший первый перевод в одном из магазинов МТС, участвует в акции «Кешбэк 200 рублей за перевод». Кешбэк начисляется за первый денежный перевод в магазине МТС за границу на сумму от 10 тыс. руб. в период до 27 августа 2022 г. Для участия в акции необходимо осуществить денежный перевод в одну из доступных стран через платежные системы «Юнистрим», Contact, а также платежные сервисы «Гранат» и «Азия экспресс».

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Для участия в акции необязательно быть клиентом банка, достаточно быть абонентом МТС и участником программы лояльности «МТС Cashback». Кешбэк будет начислен до пятого числа следующего месяца.

Ранее «МТС банк» реализовал мгновенные переводы на карты национальных платежных систем стран Центральной Азии через мобильное приложение банка и сайт payment.mts.ru: Humo, Uzcard, «Корти милли», ArCa. Банк развивает сервис переводов за рубеж через международные системы денежных переводов Contact, «Юнистрим», «Гранат», а также «Азия экспресс».