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Клиенты экосистемы МТС могут получить выгоду до 15% при оплате связи

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и ПАО «МТС-банк» объявляют о запуске акции «Выгода до 15% при подключении автоплатежа с карты “МТС-банка”». Принять участие в акции могут физические лица − абоненты МТС и клиенты «МТС банка», которые подключат автоплатеж с 15 апреля до 31 декабря 2022 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Абоненты МТС при подключении автоплатежа с карты «МТС банка» смогут в течение шести месяцев получить выгоду до 15% за оплату связи. В зависимости от тарифа или подписки предоставляется кешбэк до 15% либо скидка 10% на абонентскую плату и дополнительный кешбэк до 5% от каждого автоплатежа.

Для получения выгоды до 15% абоненту необходимо: быть владельцем виртуальной или пластиковой карты «МТС банка» или оформить её любым удобным способом; п одключить услугу «Автоплатеж по порогу» или «Автоплатеж по расписанию» до 31 декабря 2022 г. себе или близким на сайте МТС в мобильных приложениях «Мой МТС» или «МТС банк» или любом салоне-магазине МТС; пополнить баланс в рамках подключенной услуги «Автоплатеж по порогу» или «Автоплатеж по расписанию».

Кешбэк начисляется на баланс участника сервиса МТС Cashback в течение трех рабочих дней после выполнения условий акции. Потратить его можно в соответствии с правилами сервиса.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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