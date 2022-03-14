Абоненты МТС и клиенты МТС Банка могут мгновенно переводить деньги в Узбекистан по номеру телефона

ПАО «МТС-Банк» впервые на российском рынке реализовал возможность осуществления денежных переводов в Узбекистан во все банки как по номеру банковской карты, так и по номеру телефона на счета держателей карт Humo и Uzcard без комиссии. Об этом CNews сообщили представители МТС Банка.

Осуществить денежный перевод на карты Humo и Uzcard можно через сервис «МТС деньги», а также в приложении МТС Банка с любых банковских карт, лицевых счетов абонентов МТС и кошельков «МТС деньги». Максимальная сумма перевода составляет 100 тыс. руб*.

В срок до 31 марта 2022 г. действует специальная акция для клиентов по начислению 4% кешбэка от суммы перевода: отправитель получает 1% кешбэка от МТС Cashback и получатель – 3% от суммы перевода на свой счет.

Ранее МТС Банк расширил сервисные возможности для своих клиентов из Узбекистана, реализовав возможность коммуникации на национальном языке.

Также МТС Банк позволяет осуществлять денежные переводы за рубеж через международные системы Contact и «Юнистрим» с выплатой наличными во всех банках Узбекистана-участниках систем денежных переводов, а также на банковские карты Uzcard/HUMO в Узбекистане.

*Максимальная сумма перевода по с банковских карт равна 100 тыс. руб., максимальная сумма переводов с лицевого счета и электронных кошельков составляет 15 тыс. руб.

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Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») – коммерческий банк. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является частная компания с ограниченной ответственностью «Мобайл ТелеСистемс Б.В.» – дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».