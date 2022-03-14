Разделы

ИТ в банках
|

Абоненты МТС и клиенты МТС Банка могут мгновенно переводить деньги в Узбекистан по номеру телефона

ПАО «МТС-Банк» впервые на российском рынке реализовал возможность осуществления денежных переводов в Узбекистан во все банки как по номеру банковской карты, так и по номеру телефона на счета держателей карт Humo и Uzcard без комиссии. Об этом CNews сообщили представители МТС Банка.

Осуществить денежный перевод на карты Humo и Uzcard можно через сервис «МТС деньги», а также в приложении МТС Банка с любых банковских карт, лицевых счетов абонентов МТС и кошельков «МТС деньги». Максимальная сумма перевода составляет 100 тыс. руб*.

В срок до 31 марта 2022 г. действует специальная акция для клиентов по начислению 4% кешбэка от суммы перевода: отправитель получает 1% кешбэка от МТС Cashback и получатель – 3% от суммы перевода на свой счет.

Ранее МТС Банк расширил сервисные возможности для своих клиентов из Узбекистана, реализовав возможность коммуникации на национальном языке.

Также МТС Банк позволяет осуществлять денежные переводы за рубеж через международные системы Contact и «Юнистрим» с выплатой наличными во всех банках Узбекистана-участниках систем денежных переводов, а также на банковские карты Uzcard/HUMO в Узбекистане.

*Максимальная сумма перевода по с банковских карт равна 100 тыс. руб., максимальная сумма переводов с лицевого счета и электронных кошельков составляет 15 тыс. руб.

* * *

Публичное акционерное общество «МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») – коммерческий банк. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является частная компания с ограниченной ответственностью «Мобайл ТелеСистемс Б.В.» – дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта

5 трендов на рынке RPA от Market.CNews

Как работает Kubernetes: история появления, принципы микросервисной архитектуры, прогноз развития рынка

Visa и MasterCard прекращают работу в России

Женщины года в ИТ-отрасли 2022. Список CNews

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HONOR MagicBook 16: высокая производительность в компактном корпусе

Лучшие VPN для Facebook и заблокированных сайтов: выбор ZOOM

Как оцифровать виниловые пластинки в домашних условиях: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Новый фотонный радар способен отследить даже бабочку

Окаменелость возрастом 1,5 миллиона лет перечеркивает гипотезу африканского происхождения человека

Планетарный разум вполне реален, но Земля еще не «доросла»
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022