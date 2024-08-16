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МТС запустила новую программу кешбэка на все бренды смартфонов

МТС сообщает о старте новой программы кешбэка. При покупке смартфона любого бренда в розничном или интернет-магазине МТС покупатели получат кешбэк в размере 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Программа действует до 22 сентября 2024 г. во всех регионах присутствия компании. Получить кешбэк можно при покупке смартфонов Apple, Samsung, Xiaomi и других, представленных в МТС. Для покупателей Honor 200 Lite специальное предложение – кешбэк в размере 40%.

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Кроме того, новая программа действует и на отдельные товары других категорий: планшеты и компьютеры, наушники, носимые устройства и умный дом от брендов Apple, Samsung, Marshall и др.

Чтобы стать участником программы покупателю необходимо зарегистрироваться на платформе МТС Cashback.

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