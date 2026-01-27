МТС запустила оплату по QR во Вьетнаме из приложения «Мой МТС»

МТС объявила о запуске оплаты товаров и услуг во Вьетнаме по QR-коду национальной платежной системы VietQR. Физические лица могут совершать платежи с помощью приложения «Мой МТС» картами любых российских банков.

МТС предоставила всем пользователям приложения «Мой МТС» возможность оплачивать покупки во Вьетнаме по QR-коду Национальной платежной корпорации Вьетнама (NAPAS). С помощью VietQR во Вьетнаме можно расплатиться везде: от крупных торговых центров и пятизвездочных отелей до рынков и такси.

Для оплаты нужно открыть приложение «Мой МТС», на вкладке «Деньги» выбрать «Оплата по QR-коду» и отсканировать QR. Для быстрого доступа удерживайте иконку приложения «Мой МТС» до появления force-touch меню, где также необходимо выбрать «Оплата по QR-коду».

Оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с банковских карт любых российских банков по выгодному курсу. Все операции осуществляются без комиссии в российских рублях с учетом конвертации в национальную валюту Вьетнама – донги. Курс конвертации устанавливается на момент совершения операции.

«Вьетнам является одним из самых популярных туристических направлений среди россиян. В стране действует сервис оплаты по QR-коду, который активно развивается и уже проник во все сферы жизни. Расплатиться с его помощью можно даже у местных уличных торговцев, что значительно упрощает расчеты для россиян. Вьетнам – восьмая страна, где «МТС Финтех» запустил сервис оплаты по QR за границей. Сейчас мы активно работаем над увеличением количества стран и уже в I квартале 2026 г. планируем значительно расширить географию сервиса оплаты по национальным QR-кодам», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Оплата через «Мой МТС» доступна всем пользователям приложения на iOS и Android, войти в которое можно с номером телефона любого оператора мобильной связи. Абонентам МТС доступна возможность совершать платежи даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к интернету. Помимо QR, во Вьетнаме оплачивать через «Мой МТС» можно с помощью других иностранных QR, а также по российским QR-кодам.