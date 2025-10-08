Разделы

МТС запустила сервис для ответа на звонки через голосового помощника

МТС объявляет о запуске нового сервиса «Звонок в чат», который дает возможность общаться, когда пользователь не может ответить на звонок. Сервис переводит входящий звонок в текст, а письменные ответы пользователя звонящему — в голосовой формат. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Звонок в чат» создан для решения распространенной проблемы, когда необходимо ответить на важный звонок, но вести голосовой разговор невозможно или неудобно. Такие ситуации часто возникают во время деловых встреч или в транспорте.

Алгоритм работы сервиса интуитивно понятен: отклонив входящий вызов пользователь получает пуш-уведомление от приложения «Мой МТС» для перехода в диалоговый чат со звонящим, соединение с которым берет на себя голосовой помощник. В чате появляются варианты ответов, контекстно подстраивающиеся под ход беседы. Пользователю остается выбрать подходящую реплику, которая будет озвучена собеседнику, или напечатать ответ самостоятельно.

«Наши технологии на базе искусственного интеллекта МТС VoiceTech созданы для комфортного общения голосом. Каждая из них решает разную задачу и проблему. По данным нашего исследования, 45% абонентов сталкиваются с необходимостью ответить на срочный звонок в неподходящий момент несколько раз в неделю. «Звонок в чат» предлагает им современную и комфортную альтернативу, позволяя всегда оставаться на связи, даже когда нет возможности говорить», — сказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

«Звонок в чат» доступен в сервисе «МТС Секретарь». Вся история звонков, включая текстовую расшифровку и аудиозапись, сохраняется в приложении «Мой МТС» в разделе «Звонки» для последующего просмотра и прослушивания.

