МТС запустила функцию для анализа мошеннических звонков

МТС представила функцию анализа мошеннических звонков в сервисе «Защитник». Пользователи смогут получать текстовые расшифровки разговоров с телефонными мошенниками, чтобы детально изучить применяемые против них схемы обмана и повысить свою цифровую грамотность. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За последний год злоумышленники стали чаще использовать сложные мошеннические схемы с двумя и более звонками и персонализированным подходом: число звонков с использованием различных методов манипуляций в 2025 г. увеличилось в два раза по сравнению с 2024 г. Возможность в спокойной обстановке прочитать диалог со злоумышленником позволит абоненту проанализировать речевые паттерны, шаблонные фразы, а также манипулятивные вопросы, нацеленные на получение личной информации. Распознав знакомые сценарии разговора в следующей потенциально опасной ситуации, пользователь сможет самостоятельно прервать диалог, действуя более уверенно и осознанно.

Анализ мошеннических звонков работает вместе с функцией «Безопасный звонок», которая предупреждает с помощью голосового сигнала о разговоре с мошенниками во время общения с ними. В случае обнаружения мошеннического звонка система начинает в реальном времени анализировать разговор и расшифровывать его. После завершения звонка абонент в течение нескольких минут получит смс или пуш-уведомление с ссылкой на расшифровку разговора. Прочитать текст можно в разделе «Защитник» в приложении «Мой МТС».

«По итогам 2025 г. мы заблокировали 3,17 млрд нежелательных звонков. Их количество постепенно снижается, однако мошенники становятся более изощренными – они регулярно используют новые схемы обмана с учетом персонального подхода к потенциальным жертвам. Поэтому мы разрабатываем и предлагаем нашим пользователям не только технологические решения, основанные на ИИ, но и простые инструменты, помогающие выработать цифровой иммунитет к подозрительным звонкам, так как наиболее эффективный способ защититься от мошенников — бдительность», — сказал директор Центра продуктов телеком-технологий Андрей Бийчук.

Новая функция доступна бесплатно всем пользователям «Безопасного звонка» и в рамках подписки «Защитник+».

Анализ мошеннических звонков стал дополнительным элементом комплексной защиты абонентов в сервисе «Защитник». В эту систему безопасности также входит сервис блокировки нежелательных мошеннических и спам-звонков, «Безопасный звонок», функция уведомления о мошенниках, предупреждающая о нежелательных звонках родным и близким, функция утечек данных, а также страховка от мошенников на сумму до 1,5 млн руб. Все эти сервисы формируют комплексную систему защиты до общения с мошенниками, во время и после него.

