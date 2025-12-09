Разделы

МТС сохранила ставку 17,5% по «МТС Накоплениям» до конца февраля 2026 года

МТС сообщила о продлении ставки 17,5% до 20 февраля 2026 г. в финансовом сервисе «МТС Накопления». С помощью «МТС Накоплений» пользователи могут получать ежедневный доход и выводить в любой рабочий день всю сумму со счёта с полным сохранением накопленных процентов, утверждают в компании. Сервис доступен в приложении «Мой МТС» для абонентов всех операторов.

«Менее чем за три месяца после официального запуска «МТС Накоплений» количество пользователей сервиса достигло 25 тыс. человек, которые хранят на счетах более 2 млрд руб. Это говорит о том, что наш продукт зарекомендовал себя как альтернатива другим финансовым инструментам. В первую очередь такие результаты связаны с простотой и прозрачностью сервиса. Продление ставки нашим текущим и новым пользователям помогает уверенно планировать свои сбережения», — сказал руководитель сервиса «МТС Накопления» Игорь Грабуча.

«Мы всегда находимся в поиске наиболее эффективных источников капитала, и «МТС Накопления один из таких инструментов, позволяющих нам в короткие сроки привлекать средства физических лиц без сложной инфраструктуры. В свою очередь, мы направляем эти средства на развитие перспективных направлений бизнеса, к примеру, на проекты цифровизации в регионах страны», — отметил вице-президент по финансам МТС Алексей Катунин.

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой
Цифровизация

Сервис ориентирован на пользователей, которые хотят хранить сбережения с высоким доходом и иметь свободный доступ к своим деньгам. Средства на счете «МТС Накоплений» автоматически инвестируются в цифровые облигации МТС, которые обеспечивают стабильный доход без рыночных рисков, утверждают в компании. МТС гарантирует обратный выкуп облигаций по полной стоимости.

Минимальная сумма вложений составляет 100 руб. и не имеет ограничений по срокам. Открыть счёт «МТС Накоплений» можно в приложении «Мой МТС» — достаточно пройти быструю регистрацию и пополнить счёт. Все операции проводятся без комиссии, а обслуживание счёта бесплатное.

