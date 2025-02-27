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МТС запустила услугу сохранения номера

ПАО «МТС» запустила услугу «Сохраняю номер», которая позволяет абоненту сохранять за собой номер телефона, независимо то того, насколько регулярно он им пользуется. Это особенно актуально для абонентов, которые могут подолгу не пользоваться услугами связи, например, если они в продолжительной командировке за границей, или SIM-карта нужна только для доступа к банковским сервисам, мессенджерам и маркетплейсам. Услуга доступна для всех клиентов МТС во всех регионах страны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подключить услугу «Сохраняю номер» можно в приложении «Мой МТС», в личном кабинете, в салоне МТС в любом регионе страны, а также при обращении в Контактный центр. Услуга «Сохраняю номер» не ограничивает все остальные услуги – на номере по-прежнему будут доступны звонки и интернет согласно условиям тарифа.

Услуга активируется на номере при отсутствии блокировки и сразу на полгода. Стоимость – 349 руб., плата списывается один раз в шесть месяцев.

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