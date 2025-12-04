Разделы

МТС начала дарить подарки своим абонентам за приглашение друзей

МТС объявляет о запуске реферальной программы «Переходите на RED». Действующие абоненты могут получить пакеты интернета, минут, SMS и сервисы технологий VoiceTech за привлечение пользователей других операторов на тарифный план МТС RED. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Вознаграждение состоит из двух наборов услуг, которые предоставляются на 12 месяцев. За первого приглашенного друга начисляется пакет, включающий 1 ТБ интернет-трафика, 1000 минут и SMS, а также набор сервисов «Защитник» и «МТС Секретарь». За последующих приглашенных абонент получает дополнительные пакеты с интернетом, минутами и SMS. Всего абоненты могут получить вознаграждение за привлечение 10 новых пользователей — таким образом максимально по программе можно получить 10 ТБ, 10 000 минут и SMS.

Приглашение можно отправить через приложение «Мой МТС» с помощью персональной ссылки. Приглашенный клиент переходит по ссылке, оформляет заявку на перенос номера в МТС и завершает подключение в салоне связи. Абонент, отправивший приглашение, получает пакет бонусных услуг автоматически в течение трех дней после перехода друга в МТС.

«Теперь лояльность и рекомендации друзьям превращаются в реальную ценность — щедрые пакеты услуг на целый год. Это наш способ отблагодарить наших абонентов и одновременно показать преимущества тарифов МТС RED новым пользователям», — сказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

