МТС запустила денежные переводы за рубеж в мобильном приложении на iOS

МТС объявила о запуске бесплатных денежных переводов для физических лиц в более 100 стран мира в мобильном приложении «Мой МТС» на операционной системе iOS.

Теперь быстрые трансграничные переводы в страны СНГ и Дальнего зарубежья доступны всем пользователям приложения «Мой МТС», ранее такая опция была реализована только на операционной системе Android.

Перевести деньги за рубеж можно всеми доступными способами: по номеру телефона, карты или счета, а также с выдачей наличными. Минимальная сумма разового перевода составляет 200 руб., максимальная – 400 тыс. руб. В течение суток можно перевести максимум 400 тыс. руб., а в течение месяца – до 3 млн руб.

Перевод можно сделать с карт любых российских банков или с лицевого счета абонента МТС через мобильное приложение «Мой МТС».

Для осуществления перевода нужно в главном меню или на главной странице мобильного приложения «Мой МТС» выбрать раздел «Деньги», кликнуть иконку «Переводы за рубеж» и в открывшемся меню найти нужную страну, для удобства можно воспользоваться поиском. Далее выбрать источник списания средств, указать сумму и валюту перевода, а также способ получения. Затем ввести данные получателя и осуществить перевод.

В приложении «Мой МТС» доступны мгновенные переводы по России по номеру телефона любого оператора связи через Систему быстрых платежей (СБП) или по номеру карты.