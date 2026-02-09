Пермяки будут получать уведомления о мошеннических звонках родным

МТС объявляет о запуске дополнительного инструмента для защиты от телефонного мошенничества. С его помощью пользователи смогут получать SMS и пуш-уведомления в режиме реального времени, если мошенники звонят членам семьи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В сервисе «Защитник» от МТС появилась возможность настраивать уведомления о любых подозрительных звонках, и своевременно предупредить близких. Когда на номер подключенного родственника поступает подозрительный звонок, владелец подписки сразу получает SMS или уведомление в приложении. Решение позволяет создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются поэтапно войти в доверие с целью похищения личных данных и денежных средств. В подписку также входят блокировка нежелательных звонков и голосовые предупреждения во время разговора.

Статистика показывает, что наиболее уязвимыми категориями остаются пенсионеры и дети. Мошенники совершают звонки с учетом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий.

«Мы сделали еще один шаг для безопасности жителей Пермского края. Сегодня злоумышленники целенаправленно выбирают менее защищенных: пожилые могут не распознать новую схему, а у детей часто нет нужного опыта. Теперь мы решаем эту проблему комплексно, выстраивая защиту для семьи на всех этапах: до, во время и после звонка», - сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Подписка «Защитник+ для семьи» доступна в приложении «Мой МТС» и позволяет добавить до трех номеров родственников.