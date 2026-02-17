SberPay встроили в МТС Pay

Теперь клиенты МТС могут оплачивать услуги по платежному сервису SberPay. Он уже встроен в приложение «Мой МТС» и сейчас масштабируется на все витрины МТС и партнеров, где встроена кнопка «Оплатить с МТС Pay». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сергей Шубочкин, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: «Мы рады объявить нашим общим с МТС клиентам, что теперь им доступна оплата по SberPay. Для оплаты на сайте или в приложении необходимо нажать на зеленую кнопку SberPay, выбрать нужный счет (баланс отобразится автоматически) и подтвердить платеж — все происходит за несколько секунд. Данные счета и баланс остаются конфиденциальными и не передаются в торговую точку. Платить по SberPay можно, даже если у вас не установлено приложение «Сбербанк Онлайн». Воспользоваться этим решением могут 11 миллионов человек».

Алексей Калина, бизнес-лидер стрима МТС Pay: «Внедрение оплаты через SberPay дает пользователям больше возможностей для оплаты покупок и позволяет выбрать наиболее подходящий для себя способ. А для онлайн-магазинов это расширение возможности оплаты заказов, где интегрирован наш сервис. Таким образом, мы не только делаем МТС Pay более вариативным, но и поддерживаем развитие альтернативных способов оплаты на рынке в целом. Благодаря этому в 2025 г. объем транзакций через сервис вырос на 33% год к году».