Wildberries запустил прямые продажи товаров из Армении

Wildberries объявил об открытии для предпринимателей из Армении возможности прямых продаж товаров в другие страны присутствия площадки. Первой страной стала Россия. Благодаря этому производители из Армении смогут расширить ассортимент своей продукции на онлайн-платформе и нарастить доходы.

Продажа товаров из Армении осуществляется по модели «Маркетплейс»: после получения заказов продавцы привозят их на склад компании в Ереване, после чего логистическая служба площадки доставляет их до покупателей. Торговая комиссия для продавцов составляет от 3% в зависимости от категории товаров.

«Мы продолжаем развивать Wildberries как онлайн-платформу для малого бизнеса, делаем ее еще более удобной и технологичной для предпринимателей из разных стран. С представителями бизнеса Армении нас связывает успешная 5-летняя история сотрудничества и дружбы: в 2018 г. в стране открылся Wildberries, в 2021 г. начали появляться уже и партнерские пункты выдачи заказов, а в 2022 г. открыли и логистический центр», – отметили в пресс-службе Wildberries.

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Продукция из Армении пользуется высоким спросом на Wildberries: за 11 мес. 2022 г. ее продажи выросли на 71% год к году до 290 млн руб. Наиболее динамично спрос растет на аксессуары (+958%), косметику и парфюмерию (+449%), продукцию для дома (+312%), продукты питания (+276%) и одежду для новорожденных (+267%).