«МТС банк» запустил сервис пополнения карт банков Армении без комиссии

«МТС банк» объявил о запуске сервиса мгновенного пополнения любых банковских карт в Армении платежных систем Armenian Card (ArCa), Mastercard и Visa. Пополнить банковские карты без комиссии можно с любой карты, со счета электронного кошелька, а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС. Переводы осуществляются в рублях с последующей конвертацией и зачислением в национальной валюте.

Для мгновенного онлайн-перевода средств через приложение «МТС банка» или сервиса «МТС деньги» достаточно зайти в раздел «Переводы в СНГ», из представленного списка выбрать «ArCa/Visa/Mastercard Армения», далее ввести номер карты получателя и сумму перевода. Для повторных переводов на обеих витринах можно создать шаблон. Сервис доступен как с использованием счетов и банковских карт «МТС банка», так и карт сторонних банков, привязанных к платежным сервисам «МТС банка», а также лицевых счетов абонентов МТС.

Максимальная сумма разового перевода составляет 70 тыс. руб. «МТС банк» начисляет кешбэк в размере 1% от суммы перевода.

«МТС банк» последовательно расширяет сервисы трансграничных переводов в страны СНГ и Грузию, выстраивая прямые отношения с партнерами за рубежом. Пользователи экосистемы МТС могут выбрать оптимальный для себя путь и способ платежа. Отправить деньги родным и близким в СНГ можно не только с банковских карт, но и со счета мобильного телефона МТС или электронного кошелька «МТС деньги». Опция пополнения карт Visa и Mastercard, а также карт системы ArCa в Армении – важный этап развития сервисов трансграничных переводов как в рамках экосистемы МТС, так и для всего рынка переводов в страны СНГ, – отметил вице-президент, руководитель кластера Daily Banking «МТС банка» Владимир Стасевич. – Одним из значимых мотивирующих факторов для осуществления переводов в Армению с помощью реализованного «МТС банком» сервиса является отсутствие комиссии за осуществление переводов и начисление кешбэка в размере 1% от суммы платежа».

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Ранее «МТС банк» реализовал мгновенные переводы через терминальную сеть на карты национальных платежных систем стран Центральной Азии: Humo, Uzcard, «Корти милли», «Элкарт». Кроме того, банк развивает сервис переводов за рубеж через международные системы денежных переводов Contact и «Юнистрим». Теперь пользователи экосистемы МТС могут осуществлять переводы в 25 стран.

Armenian Card (ArCa) – национальная система межбанковских расчётов на основе пластиковых карт в Армении. Акционерами ЗАО «Armenian Card» являются Центральный банк Республики Армения и 15 крупнейших коммерческих банков Республики Армения.