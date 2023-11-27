Assist запустил прием онлайн-платежей в Армении

Российский платежный интегратор Assist и армянский коммерческий банк Evocabank предоставили компаниям, работающим на территории Армении, возможность принимать онлайн-платежи с помощью карт Visa, MasterCard, «Мир» и Armenian Card (ArCa) – национальной платежной системы Армении. Об этом CNews сообщили представители Assist.

Предприятиям онлайн-коммерции, ведущим бизнес в Армении, а также планирующим выход на этот рынок, доступен весь арсенал платежных технологий и сервисов Assist, включая антифрод, инструменты аналитики и повышения конверсии.

«Армения стала одним из популярных регионов релокации и открытия бизнеса у российских компаний. Это перспективный рынок, на который планирует выйти ряд крупных брендов, с которыми работает Assist. Наша задача – сделать выход на новые рынки максимально быстрым и комфортным для наших клиентов, поэтому мы реализовали интеграцию с одним из ведущих армянских банков – Evocabank – и теперь у клиентов Assist как в России, так и за рубежом есть возможность легко начать работу на территории Армении. Большой плюс – возможность приема оплаты по картам «Мир», популярным у россиян. Ряд армянских банков выпускает кобрендинговые карты «ArCa-Мир», которыми можно расплатиться как в Армении, так и в России, что, безусловно, положительно влияет на конверсию интернет-магазинов», – отметил Евгений Лохматиков, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Assist.

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Assist – разработчик и интегратор платежных решений, с 1998 г. обеспечивает прием электронных платежей для российских и зарубежных онлайн-компаний. С помощью Assist можно принимать платежи по картам Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB, Union Pay и «Мир», а также посредством систем мобильных платежей Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mir Pay и электронных кошельков «ЮMoney», Qiwi, WebMoney.