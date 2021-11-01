Wildberries запустил франшизу в Белоруссии, Казахстане и Армении

Wildberries, российский онлайн-ритейлер, объявил о запуске программы открытия брендированных партнерских пунктов выдачи заказов (ППВЗ) в Белоруссии, Казахстане и Армении. Теперь предприниматели в этих странах могут самостоятельно открывать пункты самовывоза и получать доход за выдачу заказов: их средний оборот за год вырос в 1,5 раза до 4-5 млн руб. в месяц, а программа субсидирования Wildberries позволит быстро окупить инвестиции.

С октября 2021 г. у предпринимателей из Белоруссии, Казахстана и Армении появилась возможность не только реализовывать свои товары через Wildberries, но и получать дополнительный заработок в виде комиссии от выдачи заказов.

Открыть партнерскую точку выдачи вместе с Wildberries может любой желающий при наличии юридического лица. Для этого достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении WB Point на базе iOS или Android и предоставить информацию о помещении.

Управление ППВЗ осуществляется с помощью мобильного приложения WBPoint, где предпринимателям доступна вся необходимая функциональность для работы с заказами и покупателями. Партнеру не нужен даже кассовый аппарат, так как все взаиморасчеты между покупателями и продавцами осуществляется в онлайн-режиме. В обновленной версии также стала доступна регистрация нескольких юрлиц на один номер телефона собственника.

«Wildberries запустил продажи в Белоруссии 2012 г., в 2014 г. вышел на рынок Казахстана, а в 2018 г. – на рынок Армении. Мы видим, что популярность онлайн-покупок в этих странах продолжает расти быстрыми темпами, поэтому мы планируем значительно нарастить сеть точек выдачи заказов Wildberries совместно с местным бизнесом. Став владельцем партнерского пункта выдачи заказов, предприниматели получают стабильный доход благодаря большому покупательскому трафику Wildberries. Каждый день у нас оформляется свыше 2,3 млн заказов, и покупательская активность продолжает расти», — отметили в пресс-службе Wildberries.

В качестве поддержки для своих будущих партнеров – владельцев ППВЗ, Wildberries предоставляет субсидии в виде повышенного вознаграждения от оборота точки выдачи заказов в первые 4 месяца работы. Также предприниматели смогут приобрести на Wildberries мебель в рассрочку для благоустройства своего помещения.

В компании надеются, что такая программа субсидий позволит предпринимателям быстрее окупить вложения в открытие точки выдачи, средний срок окупаемости которой составляет около 3 месяцев.

Wildberries реализовал возможность открытия партнерских пунктов выдачи заказов в сентябре 2020 г. В настоящий момент их общее число на территории России превышает 8,5 тыс. В октябре 2021 г. средний оборот ППВЗ вырос в 1,5 раза по сравнению с сентябрем и достиг около 4-5 млн руб.