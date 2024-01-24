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МТС закрыла сделку по продаже «МТС Армения»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций своей дочерней компании в Республике Армения ЗАО «МТС Армения» (торговая марка Viva-MTS) - компании Fedilco Group Limited (Республика Кипр). Об этом CNews сообщили представители МТС.

В периметр сделки также вошло ЗАО «МобиДрам», платежная система, предоставляющая финансовые услуги на рынке Армении, 100% дочерняя компания «МТС Армения».

МТС получила все необходимые для сделки корпоративные одобрения, а также разрешения регулирующих органов Республики Армения: Государственной Комиссии защиты экономической конкуренции и Комиссии по регулированию общественных услуг.

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Цифровизация

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.

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