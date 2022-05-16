Wildberries открыл свой первый логистический центр в Армении

Новый логистический центр Wildberries на территории страны заработал в Ереване в мае 2022 г., благодаря чему представители бизнеса Армении получили возможность продавать свои товары на онлайн-платформе по модели «Маркетплейс» (с собственных складов продавцов). В режиме реального времени предприниматели получают информацию о заказах и доставляют товары в сортировочный центр, откуда они направляются покупателям. Кроме того, в логистическом объекте также происходит и сортировка заказов, поступающих в страну.

На первом этапе работа по модели продаж «Маркетплейс» для предпринимателей Армении доступна только внутри страны, но в будущем география будет расширена и на другие страны, в том числе и Россию.

Для предпринимателей Республики теперь действует упрощенный порядок регистрации на портале seller.wildberries.ru: чтобы начать продажи, достаточно пройти короткую регистрацию и разместить информацию о товарах.

«Мы продолжаем развивать наше партнерство и дружбу с Арменией: в 2018 г. впервые здесь заработал наш интернет-магазин, в 2021 г. запустили франшизу по открытию пунктов выдачи вместе с местным бизнесом, а теперь делаем следующий важный шаг – открываем новый сортировочный центр и запускаем прямые продажи от предпринимателей страны. Уверены, что это позволит вывести наше партнерство на новый уровень, окажет поддержку местному бизнесу и увеличит его представленность в онлайн-сегменте», — отметили в пресс-службе Wildberries.

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Wildberries продолжает расширять свою онлайн-платформу для локальных предпринимателей из разных стран. В 2020-2021 гг. прямые продажи также были открыты для представителей бизнеса Белоруссии, Казахстана и Киргизии.